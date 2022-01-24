根據《印度教徒報》近日報導指出，去年印度從大陸進口的100大類商品（按價值計算）總值，例如包含電子產品、化學製品和汽車零部件等，比上年成長接近2／3，增幅為160億美元，凸顯印度對很多關鍵商品進口的依賴度越來越大。而進口不斷上升的原因之一，也與印度恢復對大陸成品的需求和工業復甦有關。

據大陸海關總署本月稍早數據顯示，去年印度從大陸的進口總額超越975億美元紀錄，佔雙邊貿易絕大部分。而去年整體的中印雙邊貿易額也上衝到1250億美元、首次超過1000億美元大關。

根據印度商務部的資料顯示，去年1月至11月，印度從大陸進口商品種類達8455種，覆蓋化學製品、電子產品到汽車零部件和紡織品等各類商品，其中有4591種商品的進口出現增長。

印度中國研究所榮譽研究員桑托什·帕伊對數據研究後指出，按價值計算，前100大類商品進口的總值為410億美元，相比2020年的250億美元大幅增加。這100大類商品包括電子產品、化學製品和汽車零部件等，每種商品進口額都超過1億美元，其中大多數呈現急劇增加。