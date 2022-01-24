Omicron症狀有哪些？

Omicron疫情南北延燒，由於症狀像感冒，令許多人擔心自己是否已經染疫，美國官員表示，快篩前如果出現喉嚨痛，就要警戒可能感染了Omicron。另外日本專家也警告，有些患者因為喉嚨劇痛，無法喝水及進食，進而造成全身狀態惡化，千萬不能掉以輕心。

澳洲新聞網站News.com.au報導，英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）用戶通報最常出現的20大Omicron症狀由多至少依序為：流鼻水、頭痛、疲倦、喉嚨痛、打噴嚏、持續咳嗽、聲音沙啞、不尋常的關節疼痛、發冷或顫抖、發燒、頭暈、眼睛痠痛、腦霧、不尋常肌肉疼痛、嗅覺改變、食慾不振、腺體腫脹、胸痛、耳痛，其中耳痛、不尋常關節疼痛更是首度上榜。

不過美國專家警告，快篩前如果出現喉嚨痛症狀，就要警戒自己是否感染了Omicron。

芝加哥公共衛生局局長亞瓦迪（Allison Arwady）月中接受美國國家廣播公司芝加哥分台（NBC Chicago）訪問時表示，喉嚨痛是預判快篩結果呈現陽性的最常見症狀，如果出現這個症狀，就應該待在家休息。

她說，「特別是突破性感染的輕症患者，我們看到喉嚨痛是預測因子。」

她建議民眾，就算只有出現喉嚨痛，或是感覺自己有點生病了，直到病毒檢測結果出爐之前，盡量待在家中，這是如今應該對待新冠肺炎的方式。

另據日本《讀賣新聞》報導，雖然Omicron患者的重症風險較低，但是醫生警告，有患者因為喉嚨劇痛，導致身體狀況惡化。

日本國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫表示，雖然Omicron症狀與流感、感冒類似，但是老年患者與慢性病患者的症狀仍在惡化。

他也提到，Omicron病毒被認為較容易在喉嚨孳生，有看到患者因為嚴重喉嚨痛而無法喝水、進食的情況，最後導致全身狀態惡化。他呼籲患者就醫期間一定要獲得充足的水分及營養，但是最根本的作法還是做好防疫工作、避免染疫。

另外日本國立傳染病研究所分析境內新冠重症病例後發現，和2020年秋天盛行的原始新冠病毒株相比，Delta變異株及Omicron變異株引發肺炎的比例都有所下降，前者為原始病毒株的0.73倍，後者為0.12倍，顯示Omicron導致肺炎的比例是Delta的1/6。

不過研究也指出，可能是因為民眾接種疫苗，導致重症風險下降。