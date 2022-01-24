新義里88歲賴阿嬤現已無法自行出門，需依靠長照居服員定期陪同就醫回診，因居家環境無法自行清潔，由區長巫宗仁帶領課長、同仁及替代役男到阿嬤家中協助打掃（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

住在淡水區沙崙里42歲盧女離婚後獨力扶養2名未成年子女，盧女原以打臨工為業，不幸於去年因車禍傷及腳踝，因此無法正常工作，加上受疫情影響醫院通知延後手術，一家人生活陷入困境，公所適時提供1萬元慰問金及物資並持續給予關懷。

農曆春節前夕，新北市淡水區公所結合政慧基金會、華山基金會、國寶集團「北海福座」等慈善團體，發送春節溫馨年菜65份及愛心福箱1000份發送給淡水區經濟弱勢獨居長者及弱勢家庭。區長巫宗仁更率領3名替代役男為獨居長者進行居家清潔，讓長輩感受年節氣氛。

另一位新義里88歲賴阿嬤，早年離婚後與子女斷絕聯繫，目前由長照中心居服員定期提供照顧及專業服務，疫情爆發後，賴阿嬤足不出戶，體力瞬間下滑，現已無法自行出門，需依靠長照居服員定期陪同就醫回診，因居家環境無法自行清潔，由區長巫宗仁帶領課長、同仁及替代役男到阿嬤家中協助打掃，見到環境煥然一新，老人家非常開心。

區長巫宗仁表示，去年受疫情三級警戒的影響，政府對於受衝擊的家庭提供了擴大急難紓困方案，但仍有不少弱勢家庭的主要負擔家庭生計者收入仍不穩定，家庭經濟陷入困境，農曆春節將至，感謝各單位攜手在寒冬中送暖，讓民眾感受到年節歡樂氣氛與社會關懷，也讓替代役男們在歲末前走進社區關懷獨居長者協助清理環境，讓服役期更加地充實及有意義。