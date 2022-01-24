官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本今（24）日上線，開放「奇珍系統」、跨服活動「八旗勤王」、「新春紅包」，以及全新門客「張仲景」與紅顏「義妁」等豐富遊戲內容，帶給玩家更多遊玩樂趣。

「奇珍系統」

奇珍系統 有如神助！

皇城府邸隱奇珍， 月下挑劍競鋒芒。傳聞皇城之中藏匿著許多古時遺留下來的奇珍異寶。本次新增府宅功能「奇珍系統」，為門客增添裝備系統，門客穿上奇珍裝備後，即可解鎖「奇珍技能」效果，在戰場上脫穎而出。

跨服陣營對抗活動「八旗勤王」火熱登場

最新跨服多陣營對抗活動「八旗勤王」今日火熱登場，玩家通過攻擊不同陣營或各個城門內的敵軍所產生的傷害，活動結束時，將根據個人傷害與陣營總傷害決定個人與陣營排名。滿清八旗豪傑，策馬揚鞭征疆場。八旗紛爭波瀾迭起，皇城之中再掀風雲，為今之策，唯有大人統籌大局，一展強者雄風！

跨服陣營對抗活動「八旗勤王」

跨服陣營對抗活動「八旗勤王」

全新門客「張仲景」、紅顏「義妁」

本次開放全新門客「張仲景」、紅顏「義妁」，醫聖「張仲景」亂世立志，救死扶傷，其醫學著作流傳於後世，而「義妁」自幼聰慧過人，曾被譽為巾幗醫家第一人，若能得兩位名士的鼎力相助，大人必將更上一層樓。

門客「張仲景」

紅顏「義妁」

新春紅包活動 熱鬧來襲！

新年將至，官方特別準備新年紅包活動「福運臨門（個人）、「洪福齊天（全服）」，大人在開啟「福運臨門」活動後，可選擇心儀的紅包，並通過任務獲得福氣值來升級紅包、提高獎勵，且在升級紅包的同時，還有機會觸發神蹟連升數級。而當大人的勢力／資質／親密漲幅達到指定條件後，即可參加「洪福齊天」活動，並以全服玩家的勢力／資質／親密漲幅作為福氣值來提升紅包等級，活動結束時，將依據福氣貢獻值排名，排名越高的大人，可獲得越多的紅包開啟次數。

「福運臨門」

「福運臨門」

「洪福齊天」

「洪福齊天」

新增「薛靈芸」新春表情包

爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。新年要有新氣象，官方特別推出新年版Q萌表情包，增加玩家們的互動樂趣！