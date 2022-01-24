花蓮縣公費家用快篩試劑領取處。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內提供自費抗原快篩的醫療院所。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節將至，卻碰上本土疫情升溫，儘管花蓮縣內目前仍保持「＋0」，但日前接連出現確診足跡，讓花蓮縣衛生局不敢掉以輕心，過年前陸續在各鄉鎮市巡迴施打BNT疫苗，更從1月26日至30日，在年貨大街設置隨到隨打施打站，鼓勵民眾接種疫苗。

花蓮縣衛生局規畫今在花蓮市中華國小、新城鄉北埔國小及豐濱鄉花蓮醫院豐濱分院，26日在鳳林國小、富里老人文康中心開設施打BNT疫苗接種站，只要年滿18歲以上民眾，不管要打第幾劑，都可前往，隨到隨打。

為吸引民眾施打，衛生局祭出獎品，在中華國小接種第1、2劑疫苗者，送超商禮券，第3劑則送農會禮券，民眾於各地接種站打完疫苗，也可領取衛教品。

衛生局提醒，目前BNT疫苗劑量充足，不過若要接種第3劑的民眾，需在去年11月1日前完成第2劑接種，欲接種者記得帶健保卡、接種小黃卡與身分證，新冠疫苗與流感疫苗至少要間隔7天，否則無法接種。

由於衛生局將依照中央規畫，暫停疫苗接種，直到初四才會恢復，因此將在1月26日至30日，在花蓮年貨大街舞台前側設置疫苗施打站，趕在年關最後5天的下午4點30分到晚上7點30分，替民眾接種BNT疫苗。

至於過年期間是否開設快篩站，衛生局長朱家祥表示，目前先觀察是否有染疫熱區，現階段鼓勵民眾使用居家快篩，可至診所索取免費快篩品，保留醫療量能為最大原則。若民眾對於居家快篩有疑慮，可至花蓮各大醫院做抗原快篩，不過需要繳650元至500元費用，衛生局也將視疫情動態，滾動式調整各項防疫措施。