取自總統府錄影畫面

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針對身障者的需求，蔡英文總統今天承諾，進一步提供身障朋友更平等、更完善的保障。將從障礙者的角度和需求，檢視日常生活的環境，提供更便利、更完善的輔助措施。並努力提高專業助人工作者的薪資待遇和保障，希望透過提升社福機構工作人員的待遇，讓更多人才願意加入工作行列。

蔡英文總統今天上午接見社團法人台灣身心障礙福利推動聯盟表示，該聯盟雖然去年才正式登記立案，但是所有會員都是在醫界及社會福利界耕耘很多年的夥伴。她要藉這個機會感謝大家的付出，跟政府共同努力，讓身心障礙朋友獲得更完善的照顧。

3年前，她曾拜訪理事長張田黨創辦的「蓮心園啓智中心」，她說，當天品嘗的料理是使用孩子種植的食材。張理事長不只希望讓身障孩子學習生活自理，更透過溫室農埸，進一步培養他們職業和自立的能力。這樣的理念令她十分敬佩，也十分贊同。

2014年《身心障礙者權利公約施行法》通過，蔡英文表示，政府之後檢視和修改法規，消除歧視性的用詞，也希望進一步提供身障朋友更平等、更完善的保障。我們透過障礙者的角度和需求，來檢視日常生活的環境，就可以提供他們更便利、更完善的輔助措施，來自立行動。像是友善障礙者的ATM服務等。此外，整體的生活環境和空間，包括公家機關，車站等，政府也會持續打造更完善的無障礙設施。

她說，事實上，還是有許多身障朋友的情況，是需要社福機構專業人員24小時特別的協助與照顧。而承擔這樣工作的照顧者，真的非常辛苦，她除了要感謝所有專業照顧者的付出，也強調，這幾年來，我們努力提高專業助人工作者的薪資待遇和保障，包括社工、照顧服務員等。

她也希望透過提升機構工作人員的待遇，可以讓他們獲得更多保障，也能帶來更穩定的照顧品質，並且讓更多人才願意加入這樣的工作行列。