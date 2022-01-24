SoundOn集團今（24）日宣布與台灣大哥大達成策略結盟投資，成為第二大投資人，將與台灣大集團與旗下一站式聲音服務平台MyMusic深度合作，探索Podcast與音頻市場，攻全球聲音經濟商機。

未來透過技術合作，SoundOn節目自動上架MyMusic，預估帶動MyMusic的Podcast節目數成長20％，會員點聽集數成長 40％。此外，透過雙方用戶行為及點聽趨勢觀察，將推出聯合企製節目與會員活動，創造雙贏。

台灣大哥大總經理林之晨表示，全球性的Podcast與音頻市場發展潛力大，旗下MyMusic「Podcast 專區」上架內容超過100萬檔節目，帶動會員數成長、點聽率上升。SoundOn集團在Podcast與音頻娛樂領域擁有緊密的社群，期待雙方策略結盟後，整合彼此資源創造更大綜效，吸引更多創作者投入，帶領 Podcast 與音頻娛樂產業的正向發展。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，期望雙方在內容多元性、行銷推廣、會員經營、變現模式上有更緊密合作，一同迎向全球聲音經濟的風口。

SoundOn集團主攻聲音經濟，提供Podcast、語音社群、即時語音互動服務，是目前蘋果官方唯一推薦華語Podcast託管服務商。2021年用戶突破1100萬，海外用戶突破五成。

MyMusic致力打造「一站式聲音服務」註冊用戶數突破628萬。據內部大數據統計，收聽Podcast用戶中高達82％同時聆聽Podcast 與音樂，其中熱門播放節目90%來自SoundOn平台的內容，以居家生活、社會與文化、 喜劇音樂、教育類等議題受歡迎。

兩者策略聯盟後，將進行節目內容與技術應用的合作，打造有利Podcast創作者及平台的商業模式，建立「創作者營利計畫」，運用台灣大的行動廣告業務優勢，增加企業主精準投放Podcast節目廣告的機會，並協助 Podcaster增加聽眾廣度。MyMusic也將規劃具體的訂閱機制，提供「粉絲贊助」功能，會員可直接於APP進行小額贊助，協助創作者讓好的聲音內容變現。