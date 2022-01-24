好市多商品種類多樣，從美食到3C家電應有盡有，一名男網友為了買iPhone 13到好市多與通訊行比價，發現好市多的售價雖然比通訊行貴2000元，但可以刷信用卡，還會開發票，通訊行就只能支付現金且不會開發票，讓他猶豫不決，對此有過來人表示，兩者相比好市多無疑是首選，因為買到有問題的手機可以無條件退貨。

一名男網友20日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，他為了購入iPhone 13 Pro Max 256G，實際到好市多及通訊行詢問價格，好市多售價3萬8979元，通訊行則只要3萬6790元，約便宜2000元左右。

不過他指出，在好市多購買的話，不僅可以刷信用卡，還會開發票，比較有保障；但若是在通訊行買，就只能支付現金且不會開發票，一旦手機出問題就只能自行承擔，讓他相當猶豫。

不少過來人表示，在好市多購買的手機若出問題，可以無條件退貨，無疑是首選，「其實扣掉信用卡的紅利折扣也只比通訊行貴1000多元，我會選好市多，至少有問題可以直接退」、「好市多，如果手機有問題不用走保固換整新機，可以直接退貨」、「好市多90天內可以無條件退貨，這麼划算哪個通路比得上，還需要考慮嗎」。

也有網友直言，不要為了省錢而選擇不開發票的通訊行，否則買到有問題的手機，後果只能自行承擔，「買iPhone只考慮官網跟好市多，其他都建議不要，尤其在通訊行買手機，如果遇到問題就只能送修，說真的一點優勢都沒有」、「沒開發票就不考慮，因為官方維修會看購買證明，沒有的話就不會修」。