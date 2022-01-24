前總統陳水扁經常在臉書PO文與民眾互動，日前他貼出一張泛黃老照片，照片中的妻子吳淑珍懷著二胎即將臨盆，臉上喜悅藏不住。

陳水扁22日在臉書PO出一張泛黃老照片，他指出，當時從民生東路老家流浪到台南，不知道搬過幾次家，每次搬家就丟了不少東西。

該照片日期標記西元79年（1979）1月10日，陳水扁說，就是陳致中出生的前12天，如今42年過去了，陳致中也成家立業；而當年產檢檢驗不出是男是女，照片中即將生第二胎的媽媽，喜悅則全寫在臉上。

陳水扁也說，這張翻箱倒櫃的泛黃照片，感謝女兒陳幸妤幫忙保留到現在。

前總統陳水扁保外就醫後，除了定期到醫院檢查、復健外，也主持廣播節目「有夢上水」，並經常在臉書分享生活點滴。農曆春曆將至，獨派的本土社團日前發動赦扁連署，並指出去年耶誕夜，韓國總統文在寅宣布赦免前總統朴槿惠，赦免令今年元旦送達朴槿惠手中，文在寅表示， 希望能藉特赦，團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容，因此該社團呼籲蔡英文總統兌現2016年「不讓阿扁孤單」的承諾，赦免前總統陳水扁。