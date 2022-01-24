中央23日公布湖口鄉鴻佰科技4位本土確診個案，皆為22日桃園市遠雄自貿港區鴻佰科技感染衍伸案例，感染源明確，衛生局隨即在湖口、竹北、竹東等足跡點，設立5處社區篩檢站，共採檢718人，目前606人結果出爐，亦均為陰性。合計8處篩檢站共採檢2079人，其中1966人陰性，其餘持續檢驗中。

衛生局表示，23日接獲確診4案通報後，立即協同勞工處第一時間至科技公司及外勞宿舍進行環境風險評估及疫情調查，啟動防火牆機制在高風險足跡場域設立篩檢站，包括高賓大旅社、鴻佰科技及外勞宿舍等3棟大樓，全面進行採檢共採檢1361人，檢驗結果皆為陰性。

這次4案確診初步匡列居家隔離86位、自主健康管理119位及自我健康監測213位合計418人，疫調及個案管理工作持續進行。

如果社區民眾曾到過確診者足跡或自覺出現疑似症狀者，可於24日下午5時前，前往湖口仁慈醫院、中國醫大新竹附醫、台大生醫竹北院區、竹東榮民新竹分院4醫院接受採檢PCR。

衛生局從24到28日於湖口鄉衛生所及仁慈醫院加開5場隨到隨打場次，提供1200劑BNT和高端疫苗，隨到隨打。