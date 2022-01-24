今年1月開打的澳網禁止觀眾穿著「彭帥在哪裡（Where is Peng Shuai）」的T恤，「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）在推特批評澳網：「這很可悲，讓WTA在這個議題孤軍奮戰！」WTA世界女子職網為此將比賽撤出中國大陸，但是男女合站的大滿貫不受WTA管轄。

澳洲網協發言人聲明：「我們不允許衣著、標語、看板上有商業廣告或政治宣傳。這個都寫在門票規定裡。我們非常關心彭帥的安危，持續與WTA合作來確保她的人身安全。」彭帥已經現身一陣子了，不過WTA還沒有機會直接與她通話。

這些T恤可能不是觀眾自己要穿進去的，美媒ABC報導，有人在網路募款印製彭帥T恤，發起人Max Mok放話要印製1000件T恤，「我要看看他們能擋下多少人。」法國選手Nicolas Mahut推文：「這是怎麼了，太沒骨氣了，如果你們沒有中國贊助商還會這樣嗎？」

大陸四川知名酒商「瀘州老窖」是本屆澳網的主要贊助商之一。雖然WTA率先發動抵制，ATP男子職網、ITF國際網總都無意跟進，主辦澳網的澳洲網協則是堅持原本就有的入場規定。場館人員要求進場觀眾脫掉彭帥T恤，也移除相關標語。

另外本季澳網開打前受到喬柯維奇（Novak Djokovic）拒打疫苗與簽證撤銷的爭議影響，首日就有觀眾高舉「口罩無用」的標語而遭到驅逐。☆中時新聞網提醒您：未成年者請勿飲酒，酒後不開車，安全有保障。