春節連假即將來臨，但隨著本土疫情爆發，不少人猶豫是否要返鄉。胸腔內科暨重症醫師黃軒表示，回家過年前，大家可以問自己4個問題，包括車程是否會超過2個小時或超過4小時，搭乘大眾運具途中是否能保持安全距離，以及是否已打疫苗？

黃軒今（24）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》指出，過年回家，要上路前大家可以問自己4個問題，包括車程是否會超過2個小時或超過4小時、途中是否能保持安全距離，以及是否接種疫苗？

黃軒說明，若車程超過2個小時，這時我們可能已有尿意，因為正常人平均2小時，會想要上一次廁所，尿量會在350至500cc左右，期間如果想上廁所，一定要全程佩戴口罩，沖水前記得放下馬桶蓋，才能有效預防氣溶膠傳播，接著再用肥皂清洗手部，以確保自身安全。

黃軒表示，如果車程超過4小時，胃裡的食物就會清空了，這時就會想要脫下口罩吃東西，因為正常人，平均吃完東西4小時後，會出現飢餓感。黃軒提醒，疫情期間在外用餐，最好遵循「六六大順」，第一為實名登記，要量體溫、第二是離席前時，要戴口罩、第三是用餐前後，勤消毒手、第四為卸下口罩，安靜用餐、第五則是不宜挪移隔離用板，最後第六點是踏出餐廳，再次洗手。

黃軒說，搭乘大眾運具期間，人與人能不能保持安全距離也是一個關鍵，建議若沒有必要，盡量不要和他人交談，身邊也要有備用口罩，因為長途車程，若遇到風雨，口罩濕了，就會失去保護力。除此之外，也要隨身攜帶酒精消毒雙手，因為人會不自覺地到處亂摸，只要有上下車，就要以酒精消毒雙手。

最後，黃軒說，為了家人，最重要的是要趕快去打疫苗，根據新格蘭醫學期刊（NEJM）的研究報告，無論打AZ或輝瑞／BNT，仍可降低40至50%的家庭傳播風險，若這些知識都被備齊了，就可以安心回家過年了。