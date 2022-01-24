立法院朝野黨團歷經一週協商今年度中央政府總預算案，目前還有3026案待審，而民進黨團總召柯建銘昨日在臉書發文「奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查」，引發國民黨不滿，朝野吵了近1小時後，直到柯建銘態度放軟說對各位若有不敬請多多包涵，才正式進行預算協商，力拚25日三讀通過。

柯建銘指出，總預算還有近3000案尚待協商，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計24日可以順利三讀的時程出現變數，後續還有產業創新條例、酒駕相關法案、私校法等重要法案需要處理，奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束，讓行政部門可以專心於防疫工作上。

國民黨立委陳玉珍指出，協商延宕第一次是因為華視前總經理莊豐嘉事件，其次則是住都中心爭議。國民黨立委曾銘宗表示，國民黨是依法審查預算，在黨團協商中質疑都更中心可能衍伸弊案、2025非核家園可能跳票、外交部長任內斷6國邦交要刪特別費，真正拖延的是柯建銘，民進黨不能面子要、裡子要、還打在野黨一巴掌。

柯建銘認為，「你新聞也在罵我，政治攻防就是如此，武器都對等的」，強調臉書寫的都是代表他，他絕不逃避「沒那麼孬種」。在立法游錫堃裁示休息結束後，柯說，臉書內容他有寫「請」，盼在疫情嚴重的此時，能儘速完成審查，並請大家多包涵，大家要建立新夥伴關係，協商要盡快開始。因此歷經近1小時溝通，朝野立委開始進行總預算案審查。

此外，去年曾發生民進黨新北市黨部與台北大學合辦公共政策研習班引發外界質疑，立法院朝野黨團今天協商教育部111年度預算時對此決定減列「高等教育行政與督導」業務費500萬元並凍結3000萬元，待教育部與相關國立大學就事件提出行政調查結果報告及違失人員懲處名單，向立法院教育及文化委員會提出專案報告並經同意後始得動支。