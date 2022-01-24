台灣本土疫情持續延燒，南、北各處紛紛爆發群聚案，加上還有一個群聚案在西堤餐廳出現，許多民眾因此對於餐廳始終不禁內用有疑慮，甚至有不少人希望能夠重回3級警戒，期盼可以阻斷病毒傳播。不過疾管家LINE昨（23）晚卻傳送「我們要外出用餐」的哏圖給民眾，讓網友無言說「政府還是鼓勵外出用餐」。

近日台灣本土疫情嚴重，各地紛紛爆出群聚案、足跡，防疫也從最早的運動、拍照恢復戴口罩，到台鐵、高鐵禁飲食等，防疫標準越來越高規格，但卻始終沒有禁餐廳內用，引起各界關注、討論，也有不少人對於指揮中心遲遲不願升3級提出質疑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，春節連假的防疫政策是否會有改變，會取決於這兩天桃園遠雄自貿園區的情勢是否有變化，不過以目前來說並不會有大規模的改變，會進行滾動式的檢討。

而疾管家LINE在昨晚7時突然傳送一張修改過的哏圖，稱「我們是肚子餓的人，我們要外出用餐」，雖然疾管家同時呼籲民眾要「主動進行實聯制、量體溫、洗淨或消毒雙手」，但仍引起PTT網友討論，質疑「現在似乎是不想影響經濟發展，看來就算每天國內破百確診，應該也不會升級」。

其他網友也酸「怕你就在家，廢話很多」、「要不要外出用餐自己決定吧」、「叫人民怕的話可以不要內用，選舉到了果然會怕喔？」「這三X拉X圖」、「這什麼爛圖，小學生才信」、「八卦是你竟然還在用疾管家」。