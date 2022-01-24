本土疫情擴散衝擊春節出遊意願，台北君悅酒店今日透露，疫情爆發前春節整體住房率都還維持在7成以上，這一兩周降至6成，最好的初二原本訂房也有8成，如今已經跌破7成，顯示這波疫情已影響過年檔期，甚至擴及餐飲，其中自助餐廳最敏感，訂位原本都滿，這幾年入座率降至85％，甚至圍爐宴也有零星取消。

無獨有偶，台北喜來登大飯店今早無預警宣布，在過年檔期重啟「今晚巴豆夭2.0」住宿專案，延續去年每人每晚不到2000元的價格、吃到價值3300元的全新菜色美國肋眼牛排、整尾龍蝦等，還有十二廚最受歡迎的雙款甜點再加贈精選紅酒，即日起開放預訂，每日預訂數量有限，雖未明說原因為何，但推測與疫情有關。

陳隆慶指出，疫情短期衝擊難免，君悅已做好應變配套，上半年目標仍將持續拓展國旅，以及北中南大型企業獎勵旅遊，並針對家庭商人士與寵物房型等客精準分眾，因應快速化市場需求推廣優惠方案，包括軍警護、服務同業住宿優惠等，希望2022達到6成住房率，更盼下半年度全球疫情回穩，讓五月即將登場的台北國際觀光博覽會大型國際电腦展computx得以率先回歸，有效帶動酒店宴會及住房。

陳隆慶說，「開拓銷售通路」、「開發外帶商品及贈禮商機」仍是今年台北君悅餐飲之主力目標，農曆年後，很快公開與英國卡通笑笑羊Shaun the Sheep合作推出的設計主題住宿專案，結合信義影城商圈及台北周邊的觀光資源，讓國人重新感受「台北哈頓」城市度假魅力，力拼2022住房提升。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障