永恆記憶擴香系列。（Vana Candles提供）

【Älva 妖精】瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 - 綠意草本調 200g，1180元。（Vana Candles提供）

【Norrsken 極光】瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 - 輕盈森林調 200g，1180元。（Vana Candles提供）

近年來由於不能出國的關係，國內掀起戶外登山、露營風潮，親近大自然已經變成大家生活中放鬆的小確幸，接觸大自然不僅有助於情緒穩定，還能讓思考更為專注，使內心積累的壓力逐漸地釋放。但是礙於現實，我們無法隨時隨地在大自然生活，為此來自北歐瑞典的Vana Candles 希望透過天然香氛，讓消費者在家也可以感受到大自然的清新靜謐，一掃生活中緊張、焦慮的情緒。

經典再現系列【Älva 妖精】瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 - 綠意草本調 ， 前調清爽的柳樹香氣，融合馥郁的柑橘風味，搭配上基調的檀香木及荳蔻點綴，使空間帶來清新芬芳的氣息，進而讓心情恢復穩定放鬆的情緒，也能紓緩日常生活中所累積的壓力，令內心如湖泊般平靜。

【Kärlek 摯愛】瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 - 綠意花果調，甜美的蜜桃與莓果風味完美平衡，同時點綴百合與白茉莉的花香調，使居家氛圍更為和緩，如同徜徉在百合盛開的山谷之中，心曠神怡。

【Norrsken 極光】瑞典天然植物蠟香氛蠟燭 - 輕盈森林調，採用能放鬆身心的鈴蘭、小蒼蘭、薰衣草，調和上溫潤的奶油檀香木木質調，好像聞上一口就會沉穩的進入夢鄉，薰衣草天然的香氛有助於身心靈的放鬆，搭配香味清幽，甘甜清爽的小蒼蘭同時也能為為情緒帶來放鬆和正面的影響。

Vana Candles推出永恆記憶擴香【平衡生活】牡丹花香調、永恆記憶擴香【徜徉自然】檀香木質調，天然純淨的擴香，採用獨家技術，不使用酒精和乙二醇，體驗擴香療癒身心之虞，也能兼顧安全性，無毒無負擔。