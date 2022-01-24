蔣渭水在宜蘭的故居有3處，但保存故居的雛形僅存雲仙茶館。（李忠一攝）

雲仙茶館位於宜蘭市聖後街220巷內。（李忠一攝）

台灣民主運動領導人物蔣渭水在宜蘭曾經住過3處地方，但僅現今的「雲仙茶館」還保留故居雛形，今天（24日）宜蘭市長江聰淵與蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根等人前往茶館走讀，也歡迎鄉親來探訪蔣渭水的成長之地。

文史工作者楊晉平表示，蔣渭水是1890年出生在宜蘭郵局旁的「青仔地」，1906年蔣渭水搬到位於聖後街220巷、現今的雲仙茶館，住了7年後搬到現在宜蘭市公所旁居住。

雲仙茶館老闆蔡聰德說，他喜歡台灣的老建築，7、8年前輾轉購得時，當時房屋瓦片、骨架完整，但整體還是非常破爛，廚房上方還坍塌，他花了好幾年整理，不知道是蔣渭水故居之一，直到近2年文史工作者的研究，才曉得故居的沿革。

江聰淵表示，蔣渭水在宜蘭住過的3個地方，就僅存雲仙茶館，這棟建築物對宜蘭歷史資產非常重要，感謝蔡聰德花費很多心力，以民間力量整理蔣渭水的故居，未來不論打卡、尋幽，或歷史文化上的學習，都可以來雲仙茶館一探究竟。

蔣朝根表示，蔣渭水基金會有在宜蘭辦導覽，儘管舊址不在，但故事還在，可是總是比不上看得到的震撼；很多人說宜蘭是民主聖地，從過去到現在台灣幾次民主運動都跟宜蘭有關，雲仙茶館的存在，也給蔣渭水等蘭城先賢行跡的導覽，增加很多可看性與故事性。