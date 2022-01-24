金志遙自嘲「牛郎臉」。（AMM亞洲心動娛樂提供）

金志遙（原名林大晉）Postm2n成員出身、曾為羅志祥同門師弟，2022開春推出第二首日文單曲〈どう？ (怎麼辦)〉，續航進軍日本市場的夢想藍圖！他出道以來一直有「日本夢」、想踏上日本舞台表演，小時候因受到爸爸愛看日本摔角、動漫影響，耳濡目染下對日本文化產生濃厚興趣。新單曲詮釋遠距離戀愛心境，常去日本金志遙卻沒交過日本女友，未來不排斥找「櫻花妹」當老婆，他笑說：「溫柔笑起來可愛的女生很得我心，其實小時候的偶像是酒井法子，之前也曾幻想未來老婆會是這一型的。」

熱愛日本的金志遙在疫情前幾乎每年都赴日本旅遊，加上工作關係常往返東京，也因此成為朋友口中的「日本通」，更曾發行過日本旅遊書，儘管自身沒特別學日文，但卻也靠著日積月累的頻繁對話，練就了一口頗為標準的日文會話；謙稱自己日文是「半桶水」程度的他笑說：「我的日文都是靠打日本電玩及看動漫卡通學來的，模仿發音幫助很大。」狂愛日本文化的金志遙，每次去日本最常做的事就是「看日本摔角」，曾幻想自己當摔角選手的他，舉凡武藤敬司、丸藤正道、中嶋勝彥等明星選手如數家珍，甚至因為常去朝聖而從粉絲變成這群摔角明星的朋友。

有趣的是，外型俊帥、打扮裝扮頗有傑尼斯偶像範兒的金志遙，之前在發日文單曲後立刻擄獲日本師奶的心，甚至被粉絲封為「台版堂本光一」，也因為出色外型，讓他先前只要到日本出差旅遊，所到之處都引人注目，有一次因為在東京新宿工作經過歌舞伎町，竟被當地人當成牛郎拉他回店裡上班！金志遙笑說：「當時因為在東京拍MV造型很日韓風，頂著一個金色頭髮加上合身的西裝的我晚上路過歌舞伎町時，有一位大叔跑過來罵我說為什麼離開了酒店，正當一頭霧水時在旁同事趕緊解釋後才發現原來那位店長把我認成是他們家新來的牛郎，轉身一看發現貼在上面的牛郎海報，頓時覺得我原來有著一副『日本牛郎』臉！在旁的工作人員還開玩笑說要我乾脆在日本留下當牛郎，這樣就不用工作這麼辛苦了。」