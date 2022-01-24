富邦悍將24日開訓，除了公布年度口號外，也宣布新球季隊長人選，總教練丘昌榮指名由林哲瑄續任隊長，這也是他連續6年擔任富邦隊長，丘總解釋選擇林哲瑄的理由，「他很有自律性，場上精神可以傳承給年輕球員，也希望他能夠協助教練團，讓球隊更有活力。」

富邦開訓儀式上，由領隊林華韋率領一、二軍教練團及全體隊職員進行團拜，之後由林華韋、丘昌榮依序上台致詞，向全隊勉勵。林華韋說：「今天看到有許多新面孔加入，不管是教練、球員還是行政人員，我也是新兵，希望大家共同努力，打下好成績，回報給關心富邦的每一位球迷。」

丘總則表示，經過3周的重訓營，感覺到球員十分活潑且積極，不少球員在團體訓練後還會自發性加強，讓他十分感動，「接下來如何把球隊整合的更好，是我們教練團的工作。我也想跟球迷說，請你們給我們一個機會，我們會打出最好的成績、精彩的比賽，達成我們設定的目標。」

丘昌榮也在致詞時宣布新球季隊長人選，由林哲瑄連任擔任隊長，「第一時間就有提出由哲瑄擔任隊長的想法，教練團也都很支持，哲瑄的自律性、場上的精神可以傳承給年輕球員，也希望他可以協助教練團。」

林哲瑄則感謝丘總的肯定，讓他續任隊長，「我也會持續帶領大家往好的方向前進，希望今年大家一起互相學習、一起努力，用正面能量影響彼此，相信會有不一樣的結果。」