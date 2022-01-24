台股今(24)日開低，早盤震盪下殺216點後，買盤進場拉抬台積電、聯發科等權值股，指數由黑翻紅，尾盤更推升指數一度重返萬八，終場加權指數以17989.04點作收，上漲89.74點，成交值2633億元，萬八關卡得而復失；台積電收在653元，大漲12元，漲幅1.87%，貢獻大盤指數約百點。

本土疫情持續擴散，民眾觀望農曆春節前疫情是否會再升級，美股上周五持續下挫，讓台股以下跌55點開出後，指數不到半小時即摜破季線、跌破17700點關卡，一度來到17682.33點，,狂跌216點，隨即有買盤進場，指數跌幅收斂，接近11點時，指數先一度翻紅後又再度跌落平盤以下，午盤指數再度翻紅，更一路上揚，重返萬八大關。

台積電早盤以639元、下跌2元開出後，在買單敲進下，推升股價盤中來到655元，大漲14元，漲逾2%；聯發科盤中上漲1.87%，來到1090元；股王矽力-KY也漲逾2%，來到3745元。

貨櫃三雄股價在平盤上下遊盪，最後長榮收跌0.5元，收在115元，跌幅0.43%；陽明上漲0.9元，收在99.9元，漲幅0.91%；萬海上漲1.5元，以153元作收，漲幅0.99%；嘉里大榮、宅配通等陸上運輸族群則受惠春節前物流爆量，股價漲逾2%。

傳產股中以鋼鐵族群走勢最弱，官田鋼、燁輝、志聯等都跌逾3%；金融指數小跌，富邦金、國泰金收黑，三商壽跌逾3%，跌幅最重，而台中銀、高雄銀則有1%以上的漲幅，開發金、兆豐金尾盤也有買單敲進收紅。