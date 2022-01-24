大霧籠罩，台南市環保局出動洗街車。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市24日上午出現能見度不足200公尺的大霧，南區氣象中心發布濃霧特報，台南市環保局空噪科表示偏北風24日凌晨南下，北部縣市空汙隨風往南堆積，上午7時台南與新營觀測站測得空氣品質指數PM2.5達橘色警示，中午濃度已下降。

台南市街頭上午又出現一片霧茫茫的景象，正值新冠肺炎擴散南台灣，空汙再變差，民眾上呼吸道健康備受威脅。

南區氣象中心表示，台南市24日凌晨開始發生濃霧，能見度不足200公尺，已發布濃霧特報。台南市環保局24日上午在新營與台南市兩處空氣品質監測站都測得僅次於紅害的橘色警示（AQI：100至150）對敏感族群不健康，隨即啟動應變作業。

台南市環保局空噪科表示，霧霾發生肇因微弱偏北峰凌晨南下，北部縣市空氣汙染物隨偏北峰一路往南堆積，受限於早晨濃霧與混合層較低，整體擴散條件不佳，24日上午8時台南測站達最高橘色警示濃度，未達紅害等級，中午之後濃度下降。

為減緩空品不良，環保局24日上午隨即啟動應變作業，包括通報大型污染源減排、加強營建工地灑水頻率、啟動洗街車針對道路揚塵洗街、柴油車目視判煙等作為，雖然台灣因新冠肺炎疫情多數人外出已戴口罩，仍提醒民眾外出做好自我防護或減少戶外活動。