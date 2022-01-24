《綜藝大熱門》推出「新年虎人趴」特別節目。（三立提供）

吳宗憲、張秀卿互動搞笑。（三立提供）

《綜藝大熱門》推出「新年虎人趴」特別節目。（三立提供）

吳宗憲、Lulu與陳漢典主持的三立都會台《綜藝大熱門》，2月1日初一晚間9點將推出「新年虎人趴」3小時特別節目，這次特別節目大升級，走奢華風，吳宗憲開場竟吊威牙從天而降，化身「綜藝之神」昭告陳漢典與Lulu，將在私人招待所舉辦新年虎人趴，還特別用高級轎車接送兩人。這也是陳漢典回歸主持後，首次與代班主持人張立東在節目中碰頭，張立東共代班56集，且深受網友喜愛，在網路上獲一片好評，紛紛敲碗要他加入主持群。

這次在豪華私人招待所還特別安排猛虎出柙浮誇紅毯，讓藝人有參與星光大道的感覺，眾星戴著神祕頭套，就要讓觀眾猜猜我是誰！另李玖哲、A-Lin、Faye詹雯婷、張秀卿等都是新年夜圍爐串門子嘉賓之一，在年夜飯的過程中大家玩抽問題拿遊戲，李玖哲抽中「說出一位近期單獨到過你家的異性藝人？一起做了什麼？」題目，他一開始回答「前女友」嚇壞所有人，大家想說也太敢講，後來補充前女友就是現在的老婆相馬茜，才讓大家鬆了一口氣。

為了更有過年氣氛，在豪華私人招待所還搭建了露天野台電子花車，非常接地氣，Faye第一次用「詹雯婷」現身，還被主持人吳宗憲搞笑誤喊為「詹雅雯」，而A-Lin一連帶來煩3首膾炙人口的歌曲，其中難得與Lulu合唱外，兩人還用阿美族與泰雅族語對話，雞同鴨講讓吳宗憲聽的一頭霧水。

而《綜藝大熱門》歷年過年的重頭戲「決戰十八豆」，今年又再現，小賭點數最小者，輸家就要全身直接跳下水，跳水儀式女生要被抬著丟進水池，男生則是空翻跳水，而水池還特別加了兩桶冰塊，以歷年經驗是「越心虛的人越容易下水」，而目前紀錄保持者是小鐘，已經連跳2次，A-Lin今年第一次加入，過程超驚險，因為她丟出最低點5點，但最後卻有人丟出「逼機」，所謂「是福不是禍，是禍躲不過」，今年跳冰池的地獄倒楣鬼獎竟然是吳宗憲，大家都大祝他今年好采頭，因為「遇水則發」，而吳宗憲二話不說就跳進水池，果真有大哥風範。