中醫大新竹附設醫院營養師推薦「喜氣洋洋番茄鍋」和「東方美人清香蒸魚」兩道蔬食低脂年菜 。（羅浚濱攝）

為讓民眾健康迎虎年，中醫大新竹附設醫院營師鐘沛珊建議，年菜烹調盡量選擇新鮮蔬果搭配雞肉、魚肉等白肉類食材，以蒸、煮、烤取代油煎、油炸，推薦「喜氣洋洋番茄鍋」和「東方美人清香蒸魚」兩道蔬食又低指的料理，讓您輕盈窈窕好健康。

鐘沛珊說，「喜氣洋洋番茄鍋」是將番茄、洋蔥、生香菇、高麗菜、玉米切塊放入鍋中，加入冷水煮沸至湯變紅色狀，加入適量番茄糊、鹽、胡椒粉調味，即為美味健康的番茄蔬菜湯底。

火鍋材料可選擇富含膳食纖維及多醣體的雪白菇、木耳、大香菇、娃娃菜、青花菜、板豆腐或凍豆腐、魚片、干貝等。

「東方美人清香蒸魚」是以鮭魚、薑片、米酒、東方美人茶、白蘿蔔、紅蘿蔔、白果、碗豆仁等食材，先將鮭魚用薑及米酒醃隔夜去腥，白蘿蔔及紅蘿蔔挖成小球狀。

在鮭魚切片後捲起組合成玫瑰花狀，將瓷盤下方擺上薑片、東方美人茶葉，魚放置在上加入些許醬油後放入蒸鍋中，白蘿蔔球、紅蘿蔔球、碗豆仁、白果放入滾水燙熟，待魚蒸熟後擺入盤內裝飾即可上桌。

鐘沛珊表示，番茄含有豐富茄紅素，研究證實具有抗氧化、誘導癌細胞良性分化和凋亡等作用。一般蔬果加熱後常有營養素流失問題，番茄恰好相反，在經過加熱後，更能提高吸收率，非常適合做為火鍋湯底。

今年過年長達9天，國民健康署統計以往有4成的人過完年平均胖1.7公斤，營養師黃琳惠建議可採用「五二斷食法」，1週選2天採用低熱量飲食，其他5天正常吃，適合新手、習慣吃三餐及容易有應酬聚餐的人，在吃大餐後享受與家人朋友聚餐，事後又不用太辛苦鏟肉。