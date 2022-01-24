前行政院陳冲指出，通膨已經來了，他不認為查物價能有效抑制通膨，因為在自由競爭的市場機制下，業者隨便漲價，生意就跑掉了，漲價一定有背後的原因，政府要把原因搞清楚。

陳冲在接受訪問時說，美國去年上半年所有官員都說沒有通膨，但是去年10月以後都改口了，說通膨可能延續到明年，台灣從去年10月消費者物價指數（CPI）就超過2％，另外，也許從消費者物價指數（CPI）來看是沒有通膨，但CPI統計數字是可以拿來扭曲的，很多資產方面的價格，很多非消費者的東西都不在CPI內，例如房價就不在其中，才會造成有沒有通膨，各說各話的情形。

陳冲表示，美國聯準會（Fed）去年10月以後就改口了，已經承認有通膨了，不再說通膨是「暫時」的，Fed主席並揚言今年一定要縮表，可能升息三次，甚至不止三次，都是對抗通膨的準備動作。

陳冲指出，通膨很重要原因之一是錢太多造成物價上漲，最近兩年的疫情和2008年金融海嘯，全世界各國都在印鈔票，美國聯準會資產負債表規模在2008年時為2兆美元，去年底達到8.97兆美元，且其中結構品質很差，美國國家債突破30兆美元，「滿地都是錢」，物價上漲到了通膨程度是錢太多造成的。

對於行政部門最近查物價的行動，陳冲不認為有效，因為自由市場競爭厲害，有誰原意隨便漲價？漲價生意就跑掉了，漲價一定有原因，要把原因搞清楚，他當行政院副院長時，有一次咖啡漲價，就去作成本分析，先弄清楚有沒有暴利，現在價格是市場自然機能造成的，沒有作價格成本合理分析，光查價是沒有意義的。