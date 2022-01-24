法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」比照去年不開放現場參與。（法鼓山提供）

法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」比照去年不開放現場參與。（法鼓山提供）

新北市金山區法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」每年除夕夜總吸引數千信眾到場，今年因受疫情持續升溫影響，比照去年同樣不開放民眾現場參與，將透過線上直播為世界祈福。

法鼓山表示，為與社會大眾共同做好防疫，今年1月31日除夕晚間9時開始的108響法華鐘響，將比照去年不開放現場參與，全程採線上直播，由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

法鼓山方丈和尚果暉法師提醒，除夕及新春期間，民眾習慣到寺院走春求平安，請大家彼此護念，須以健康為優先，遵守防疫準則。果暉法師亦指示僧團，取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，並勸請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。

果暉法師表示，特別感恩過年期間默默守護大眾平安的醫護、警消、檢疫、公務人員，以及在除夕撞鐘線上祝福的各界代表。人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。

法鼓山表示，2022年法鼓山除夕撞鐘及各分寺院新春展覽、線上祈福等相關訊息，可上法鼓山全球資訊網查詢。