客戶訂單遞延，且農曆年前備庫存需求，華通(2313)表示，今年第1季營運可望優於去年同期，亞系外資將華通評等降至「劣於大盤表現」評等，但目標價上調至46元，華通今天盤中股價逆勢走跌，收跌0.46%。

華通產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等，其中HDI相關產品占華通營收比重約45%，傳統硬板約占10%，軟板、軟硬結合板、SMT約占45%，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

受惠美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，生產良率及效率維持穩定，華通2021年第4季合併營收為197.35億元，季增12.42%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為630.52億元，年增4.19%，亦是歷年新高。

在手機及NB客戶訂單穩定，且農曆年前補庫存需求，華通表示，第1季營收可望優於去年同期。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，公司已評估在2022年將於重慶二廠繼續擴充新產能，以滿足客戶對於高階HDI的需求。

亞系外資最新報告指出，我們認為，當積壓的訂單被滿足後，HDI訂單將在農曆年後明顯下滑，雖然我們欣喜於華通在低軌道衛星、元宇宙及汽車等多元化新領域努力，但今年貢獻仍然有限，我們保持華通2022年/2023年每股盈餘預估不變，將華通評等由「優於大盤表現」降至「劣於大盤表現」評等，但目標價由43元調升至46元。