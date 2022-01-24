美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）宣布全球首款176層QLC NAND SSD現正量產出貨，該產品採用最先進的NAND架構打造，可為廣泛的數據密集應用提供儲存容量和最佳性能。

美光的NAND技術專為跨客戶端與資料中心環境的應用設計，而導入該技術所推出的全新美光2400 SSD則是全球首款針對客戶端應用打造的176層PCIe Gen4 QLC SSD。全新的176層QLC NAND也將整合至部份美光Crucial消費型SSD中，做為系統設計者的參考元件。

延續先前所發布的業界首款176層TLC NAND，美光的176層QLC NAND快閃記憶體提供QLC中前所未有的層數和容量。相較於前一代解決方案，新款176層QLC NAND I/O流通量提升33%，讀取延遲則降低最高達24%幅度。其採用的替換閘（Replacement Gate，RG）架構是現有唯一結合電荷捕捉（Charge Trap）架構與 CuA（CMOS under the Array）設計量產的QLC NAND。這些改進將有助於用客戶端電腦市場加速導入QLC SSD，預計2023年時可將市占率提升兩倍至突破35%，2025年時可達到將近80%。

美光企業副總裁暨儲存業務事業部總經理Jeremy Werner表示：「以我們在176層NAND的領導地位為基礎，美光2400 SSD將推動客戶端市場朝QLC儲存裝置轉型。新的2400 PCIe Gen4 SSD能實現更廣泛的設計選擇和更經濟實惠的容量，我們預期它將大幅加速客戶端裝置採用QLC，並進一步鞏固美光在市場上的領導地位。」