元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松(1234)持續加速推動數位轉型，推出數位行銷活動吸引消費者眼球、更透過自販機的聯網串接加深品牌與消費者的連結。今年1月攜手台北市立動物園，推出全台首創透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲「動物擂台」，消費者掃描動物園內自販機上的QR code，即可進入動物擂台關卡挑戰，並享有多重好禮。

黑松利用元宇宙概念，將自販機打造成消費者互動神器，首創自販機AR互動遊戲，攜手台北市立動物園，改裝園中28台自販機，推出期間限定的「動物擂台」闖關遊戲，設定11個擂台闖關關卡，民眾只要掃瞄自販機專屬QR code，便能進入擂台遊戲，家長及小朋友不只透過園內的自販機購物，還能學習動物保育小知識、享受沉浸式的AR遊戲體驗。

黑松不只有AR技術，消費者透過智慧型手機闖關的同時也能進一步與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章，即時紀錄遊戲闖關成就，更透過串接自販機智慧聯網功能，依據個人闖關進度，於自販機換取多項活動贈品。

黑松指出，數位轉型不只力拚銷售，黑松看準的是數位科技所能帶來的外溢品牌效益，結合科技與在地文化、動物保育等關懷議題，充實品牌內涵、增加互動機會，更加深消費者對品牌的認同感。

遍布全台的黑松聯網自販機，未來均可化身成為虛實整合入口，透過聯網自販機串接官網會員資料持續擴充數據資料庫，鞏固市場分析利基，更能掌握趨勢脈動，為消費者量身打造符合需求的產品及體驗活動。