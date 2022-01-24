TrendForce表示，2022年第一季整體快閃記憶體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15％，收斂至8~13％，主要是受到PC OEM加單PCIe 3.0，以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響。因此，為避免物流面臨風險，採購端也較願意接受較低的合約價跌幅，以盡快拿到產品。但西安封城並沒有對當地工廠的產出造成顯著的衝擊，預計對後續合約價走勢不會產生太多影響。

此外，據TrendForce了解，由於近日西安確診人數下降，目前封城管理已降級，三星（Samsung）於當地的NAND Flash生產作業，以及美光（Micron）DRAM後段封測與模組組裝等廠房的人力正逐步恢復正常，封城至今並未導致生產中斷，僅有交期受到遞延。

現貨市場價格方面，供應端在事件發生之後，因擔憂後續衝擊而暫緩報價，使得近來價格未再破底，然雖有止跌現象，但並未伴隨搶購的情形，在交易量方面持續維持低檔。根據TrendForce對NAND Flash現貨市場的觀察，顯示採購終端庫存量仍充足，且不急於目前的價格水位啟動備貨。