服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）宣布為「Switchback」格鬥機器人資助多款STM32微控制器（MCU）。在250磅重的格鬥機器人機械手臂上安裝著一個雙馬達鼓式轉輪武器，其機械手臂能左右開弓，極度靈活，此設計可提升格鬥機器人的耐久性與適用性，能夠猛烈地攻打敵對機器人，透過鼓式轉輪擊敗敵手，取得勝利。

Switchback格鬥機器人已於2022年1月6日Discovery頻道的格鬥競賽中首次登場。這個格鬥機器人採用五個基於STM32 MCU的重型電子調速器以及開源韌體。REV Robotics十分注重控制器的耐用性，且熟悉控制器內部的ST微控制器，方便開發團隊快速修改MCU韌體。由馬達驅動Switchback機器人左右兩側的傳動系統、靈活的機械手臂及轉輪武器。

由兩位熱愛機器人的摯友共同創辦REV Robotics在為科技、工程和數學（STEM）領域之學生設計、開發和製造機器人零件和元件的過程中，更深入了解作為重要基礎元件的STM32微控制器。除了格鬥機器人使用STM32 MCU，REV亦於其產品開發套件中使用意法半導體的各種感測器、驅動馬達和保護裝置。

REV Robotics總經理暨共同創辦人Greg Needel表示，作為絕殺系列格鬥機器人的最新成員，Switchback基於長期的機器人研究興趣，以及在這些有趣但嚴肅的比賽中累積的豐富經驗，鼓勵下一代工程師使用REV Robotics的零件和開發套件學習機器人技術，培養出對於機器人研究同樣的熱情。我們選擇在產品和格鬥機器人中採用STM32 MCU和ST其他元件產品的原因，是因為ST產品組合多元而豐富，且擁有實力堅強的開發生態系統。

意法半導體微控制器和數位產品部美洲區副總經理Loris Valenti則表示，機器人和工業市場對ST來說非常重要，十年的產品壽命保證是我們優於競爭對手的關鍵要素，但格鬥機器人可能不需要這樣的保證。我們很興奮能觀賞到REV Robotics和Switchback與最新的、最堅固的格鬥機器人競賽，但看到學生們開發和創造自己的機器人更讓我們感到喜悅，據瞭解，許多學生接著投入機器人製造業，開始接觸或持續研發下一代機器人。鑒於受市場歡迎的STM32與其廣泛而強大的生態系統，我們樂於啟迪開發者的靈感，協助他們釋放創造力，克服各種設計挑戰。