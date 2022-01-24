大陸西藏自治區林芝市一間派出所的員警在轄區巡邏時，赫然發現一名行跡可疑的林姓男子在路上徘徊，於是上前盤查身分，卻意外發現對方徒步進入大峽谷景區腹地西興拉（米林縣轄區）開始了自給自足的隱居生活，時間長達6年多。消息曝光後，引發不少網友討論，更稱讚「木屋搭得不錯」、「如今能找到隱居的地方也太難了」。

根據《人民日報》報導，該名林姓男子一直有隱居生活的想法，多年來在各地徒步、騎車旅行，2015年3月進入西藏境內旅行，2015年11月到林芝市巴宜區魯朗鎮周邊，便徒步進入大峽谷景區腹地西興拉（米林縣轄區）開始了自給自足的隱居生活，現已在該地居住長達6年多。而他在大峽谷景區腹地就地取材搭建木屋，砍伐撿拾樹木取暖做飯，開墾荒地種植農作物，一年只出居住地一兩次，基本與外界隔絕，過著隱居生活。

但由於林男的行為屬於違規進入林區、砍伐林木、野外用火等行為，員警立即進行了相關調查、核實（因違法行為情節輕微不予處罰），並進行法治宣傳教育，加上對方多年離家居無定所的現狀，因此耐心的勸導他回家好好生活，並及時與其家人和戶籍地機關取得聯繫，最後成功回家。

對此有網友在微博留言指出，「現代人當不了陶淵明」、「現代社會太難了，想歸隱山林都不行了」、「被找到之後發現世界都末日了」。