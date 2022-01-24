美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）今天說，澳洲網球公開賽主辦單位不讓球迷穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤，這個決定很「可悲」。

維權人士矢言要把這些T恤大量分發出去。但近日流傳一段影片，從中可以看到維安人員似乎命令觀眾脫掉上衣、撤掉支持彭帥的布條；澳網主辦單位昨天表示，彭帥的安全「是我們最關切的事」。

彭帥並未參加本屆澳網賽事。她去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後各界就開始擔憂她的人身安全。

針對澳網禁止球迷穿支持彭帥T恤的決定，擁有18座大滿貫金盃的娜拉提洛娃在推特寫道：「這真可悲。世界女子職業網球協會（WTA）真是孤軍奮戰！！！」文末還附上「彭帥在哪裡」的主題標籤。

世界女子職業網球協會因聲援彭帥、要求讓她親自發聲並停辦中國地區賽事而廣獲好評。

澳網的重要參賽選手都曾在不同場合表達他們仍希望聽到彭帥的第一手消息，這樣才能放心。

法國球員馬育（Nicolas Mahut）在澳網男雙第一輪就出局，他轉推相關影片，還說主辦單位為了中國企業的贊助而折腰。他寫道：「現在是什麼情況！？這麼沒膽量！沒有中國贊助商又怎樣？」

中國酒商「瀘州老窖」是澳網主要贊助業者之一。

澳網主辦單位昨天表示，基於售票條款，「我們不容許商業或政治性的衣著、布條或標誌」。澳網發言人補充說：「彭帥的安全是我們首要關切的事。我們持續與世界女子職業網球協會和全球網壇合作，試著釐清她的處境，並盡力確保她安好。」

維權人士在眾籌平台GoFundMe網站發起募捐以製作更多T恤，不到兩天就達成1萬澳元（約新台幣20萬元）的目標金額。

維權人士麥克斯．莫（Max Mok）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們要印1000件T恤，看他們擋得了多少觀賽群眾。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110124