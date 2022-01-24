芳朵法式麻辣鍋再集結經典高人氣菜單推出另一波破盤65折新春海陸年菜組合，原價6888元，特惠價4520元，其中包括頂級北海道A5和牛組合15oz及活菌豬15oz搭配海鮮大拼盤。（芳朵法式麻辣鍋提供）

虎你順！2人極上海陸套餐原價2485元，優惠價1980元。（馬辣國際餐飲集團提供）

問鼎年菜阿根廷天使大紅蝦。（馬辣國際餐飲集團提供）

相對於傳統年菜，更多人選擇以便利性高且受大眾歡迎又有團圓、圓滿之意的火鍋，做為年夜飯主角，台灣人愛吃鍋，全台火鍋產值高達320億元，成為餐飲集團及各式高檔餐飲業者搶進的戰局，搶攻外帶年菜市場，業者也推出超值組合，讓消費者在家也能享受和牛大餐。

芳朵法式麻辣鍋集結高人氣菜品祭出65折優惠，推出新春海陸年菜組合，原價6888元，特惠價4520元，其中包括頂級北海道A5和牛組合15oz及活菌豬15oz搭配海鮮大拼盤。

考量現今社會以小家庭居多，問鼎年菜套組以小家庭2－4人份概念規劃，但食材內容相當高檔奢華、多元，虎年限定「虎你旺！4人和牛新春富貴套餐」73折優惠，每人不必花費千元，即可享有5種頂級肉品及4款高檔海鮮和眾多配料，嚴選澳洲純血冠軍黑毛和牛M8-9＋最高等級，還有總重達18盎司的巨量牛肉拼盤，內含人氣單品美國Choice無骨牛小排、鮮嫩的美國CAB安格斯黑牛、黃金油花5：5比的美國Choice頂級牛胸腹肉，還有廣受大家喜愛的A級松阪豬，海鮮盛宴也很豐盛，包括產地直送的北海道生食級大干貝、雲林金目鱸魚、阿根廷天使大紅蝦與九孔鮑魚，合計達12樣菜品，適合3到4人一同分享，原價5470元特惠價3980元，額外加贈養心蔬菜湯底與品牌保冷袋。

問鼎年菜套組除了4人和牛新春富貴套餐外，另有「虎你順！2人極上海陸套餐原價2485元，優惠價1980元、「虎你安！2人海陸套餐原價1795元，優惠價1380元，12種海、陸人氣食材，適合新婚夫妻或是過年在家犒賞自己、揪友慶祝，金虎年3大年菜套組販售期間即日起至2月5日止，各店限量100組。