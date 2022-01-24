J.Sheon將於3月5日在北流舉辦演唱會。（索尼音樂提供）

J.Sheon將於3月5日在北流舉辦「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」演唱會，日前釋出演唱會主視覺海報，他以「撲街」之姿倒在彩帶、派對杯、爆米花、吸管等散落一地的杯盤狼藉中，呈現濃濃的After Party氛圍，即便如此，倒地了內心還是硬要裝B，他說：「這次演唱會的Hashtag就是『拒絕當一個害羞的亞洲人』。」演唱會主視覺海報充滿J.Sheon式的幽默風格，為了拍攝出最佳效果，當天低溫來襲仍前往河堤取景，光前置作業就花了4、5個小時，只為了找尋最適合的拍攝角度以及所有道具最適切的位置。

正式拍攝時，J.Sheon頭髮全濕，身穿單薄的襯衫及薄外套，頂著寒風一直「撲街」，躺在冰涼透心的地上，完美體現演唱會主題「硬要裝B」，無論外在環境如何，最終「帥」是必須的。這場定調在「裝B派對」的演唱會，除了J.Sheon的代表歌曲不會少，更希望提高互動性，讓所有參與的歌迷進入一場幽默、戲謔又華麗的超級派對中，可以玩得盡興，他請大家不要害羞，好好enjoy。

J.Sheon在圈內是出了名的人緣好，之前光是演唱會預告就有製作人好友剃刀蔣、Youtuber美麗本人和MV導演謝乾乾義氣相挺演出，再次舉辦個人演唱會，場地比前一次「升級」、帥氣度「升級」、演出內容也「升級」，在嘉賓上是否也「升級」？J.Sheon上次開唱嘉賓包括得到金曲獎的艾怡良、孫盛希、E.SO瘦子、小春，還有金音獎常勝軍呂士軒等，媲美大型音樂頒獎典禮，這次的嘉賓J.Sheon先賣了關子，要大家期待演出，一定會給足驚喜包。演唱會門票25日在寬宏售票系統開賣。