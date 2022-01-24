疫情持續延燒，今年春節民眾恐又要過個膽戰心驚的年，這也似乎印證了印度神童阿南德1月2日的預言，未來四到五個月Omicron病毒將非常嚴峻！阿南德還說，Omicron的出現，短期看似危險，但就長遠來看，卻即將是疫情結束的開始。國內同樣研究吠陀占星的李靜唯老師分析，這波疫情主要跟吠陀兩大凶星「計都」跟「羅喉」呈現出「黑蛇格局」有關，等5月17日凶星離開金牛座後，預計人類就會找到跟病毒和平共存的方式，甚或有新的口服疫苗出現。

阿南德1月初就已經警告包含台灣在內的幾個國家，2月份前疫情會快速蔓延，依照目前態勢來看，印度神童的預言值得民眾提高警覺。李靜唯老師分析，尤其2月7日開始火星金星合相在射手座衝擊雙子座，身體對應的器官就是肺和呼吸器官，再加上羅喉還穩如泰山的待在金牛座，所以之前疫情控制穩定的國家包括台灣在內，確實要特別注意！

李靜唯老師強調，吠陀占星的可靠性就在於它有可預測的規律性，可以清楚了解天體運作跟人類命運的關聯。李靜唯老師指出，羅喉和計都兩大凶星從2021年12月開始形成了『Kala Sarpa Yoga』黑蛇的格局，會一直持續到2022年4月24日，而這就是印度神童提到的「卡拉薩帕瑜珈」格局。

Kala Sarpa在印度文裡意思是黑蛇，在印度神話當中「羅喉」是黑蛇的頭，擁有思考能力以其強大的貪婪慾望，「計都」是黑蛇的尾巴，只是在神話裡黑蛇是被砍斷的，因此「計都」也代表茫然及損失。李靜唯老師強調，近代歷史上也曾發生過幾次Kala Sarpa Yoga格局，1939爆發第二次世界大戰及1973年爆發石油危機，都是這個充滿業力的星相格局對人類貪婪的反撲。

不過李靜唯老師也呼籲大家不用過度恐慌，因為以吠陀占星的角度而言，有因自然有果，4月14日木星進入雙魚座後，這次的病毒就會有點像是新冠病毒的臨別秋波，只是當人類一直在用疫苗防堵的時候，也不要忽略病毒的變異性，李靜唯老師強調，一直要到5月17日之後，羅喉離開金牛座才會正式結束蛇的格局，屆時才會找到與病毒和平共存的方式，就像當年SARS莫名的離開一樣，或者可以期待新的口服疫苗出現，當一切達到一個平衡點時，自然就能夠繼續過著安穩的生活。