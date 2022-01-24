台南市議員李宗翰原訂今年1月29日舉辦結婚典禮，鑑於疫情升溫，內政部22日宣布政治人物禁止跑攤，李宗翰24日宣布婚禮延期，並捐贈200份婚禮小物和8萬元禮金給北台南家扶中心和台南市政府衛生局，作為弱勢族群過年物資並為一線醫護人員加油打氣。

主婚人賴美惠說，兒子原訂去年2月6日舉行結婚典禮，但當時部桃醫院群聚感染爆發，僅低調進行迎娶儀式。原本鑑於疫後復甦，本周六要補請親友，然而近期高雄也爆出群聚案例，決定婚禮再次延期。

李宗翰表示，連2年都因疫情，無法舉辦婚禮，實在無奈，不過秉持「同島一命」的精神，現在最重要的是和全國同胞對抗疫情，自己身為民代，更應作為表率，依中央規定停止出席婚喪喜慶，故先延期婚禮，減少群聚場合。

李宗翰說，已準備好的婚禮小物和部分禮金，捐贈給北台南家扶中心和市府衛生局，實質幫助防疫工作，並助弱勢團體過個好年，也期望大家在疫情壓力下，感受喜事的暖意。