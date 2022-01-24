近來屢傳外送員交通事故，勞動部職安署近日邀集地方政府勞動檢查機構針對優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者實施稽查，結果發現3家外送平台業者對交通事故預防部分均未有完整規劃及執行紀錄，分別裁處6萬元罰鍰。

職安署表示，為督促食品外送平台業者建全合理派單管理機制，避免外送員接單搶快，增加交通事故風險，勞動部職安署於近日邀集地方政府勞動檢查機構針對優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者實施稽查。

經檢查結果，3家外送平台業者對「食品外送作業危害防止計畫」中有關交通事故預防部分均未有完整規劃及執行紀錄，且未具體告知外送員食品外送工作環境及作業活動可能產生之危害，上述缺失除通知立即改善外，並分別裁處6萬元罰鍰。

職安署指出，民眾對平台經濟的需求因COVID-19疫情警戒而增加，食品外送為大家的生活帶來便利，但是外送員的作業安全不能因此而被忽略，應明確告知外送員外送作業之工作環境實況，以及作業活動可能產生之危害，並應有效管理外送派單機制，減少外送員超速搶快、違規轉彎、闖紅燈等造成交通事故之機率，以保障外送員本身及用路人交通安全。