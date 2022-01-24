雲林縣政府加速整合虎尾鎮建國眷村，5大計畫打造創藝基地。（張朝欣攝）

歷史空間再造計畫，逐步將民眾帶回被遺忘的時空，24日雲林縣長張麗善前往視察計畫進度，日後將以5大計畫為主軸，加速整合虎尾眷村成為創藝基地。

建國眷村於2005年執行改建計畫，2006年最後1戶住家遷離，之後因長時間無人居住，成為虎尾鎮治安死角，雲林縣政府因此展開歷史空間再造計畫，2019年已完成己棟景觀修繕，丁棟兵舍預計今年4月完工，陸續啟動招商程序。

張麗善與縣文化觀光處處長陳璧君24日前往視察建國眷村再造計畫工程進度，並向民眾解說未來5大計畫，除了重新修復閒置眷舍再引入新的空間機能，最重要的是加入「人」的元素，打造眷村成為發展文化與藝術的基地。

5大計畫包含「虎尾建國1、2村再造歷史現場專案計畫」、「虎尾眷村文化特區聚落歷史現場保存再現計畫第2期」、「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」、「雲92-1線芒果大道拓寬工程」、「虎尾眷村地方創生計畫」。

張麗善說，虎尾鎮是雲林重要的核心城鎮，也是充滿歷史文化底蘊的地方，縣府這2年持續串聯虎尾街道網絡，從虎尾鐵橋、同心公園、虎尾科技大學、虎尾4館，進一步延伸到建國1村、2村，希望藉由景點連結，帶動地方整體發展。

張麗善指出， 眷村文化是台灣近半個世紀以來重要的歷史寫實，縣府近年來積極活化建國眷村，推出一系列重溫眷村生活的活動。未來將朝向「食農」、「環境教育」、「創藝」及「眷村文化」4大主題發展，打造全台最獨特的眷村環境教育與創意美學實踐場域。