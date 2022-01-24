台灣大哥大與一粒麥子基金會連續15年共同舉辦「花蓮獨居長輩關懷活動」，受到疫情升溫的影響，取消聚餐圍爐活動來降低長輩與志工的染疫風險，改採實體與數位並行的形式關懷獨居長輩，以科技助力公益活動。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠與3位志工代表親赴花蓮拜訪獨居長輩並送上春節禮物，同時也跟鳳林、光復日照中心連線直播，讓無法到場的企業志工遠程參與，總共有87位志工同時上線，向許久不見的長輩們獻上最誠摯、溫暖的關心。

此外，台灣大也藉由「微樂志工」平台向同仁募集禮品，贈送給有需要的長輩，同時發送採買金以及100份精緻年菜，提前向花蓮獨居長輩拜年。

今年台灣大哥大「花蓮獨居長輩關懷活動」的主題為「虎is Coming！愛老虎呦I love you」，除了呼應虎年行大運，也讓長輩對於視訊中會出現哪一位(who)很久不見的志工，相當期待。

已多次參加活動的82歲林爺爺，對於志工的陪伴如數家珍，他透過視訊畫面看著熟悉的志工們，直呼很有趣，在收到同仁貼心的問候與電熱毯禮物後，更是感動地眼眶泛淚。天性樂觀的林爺爺還邀請志工一起唱卡拉ok，並請大家吃櫻桃，珍惜這段緣份。另一位高齡91歲的鄭爺爺，當年因工作不慎被機器壓到左手，被迫截肢。雖少了一隻手臂，但鄭爺爺驕傲地告訴志工，很多事情都靠自己就能完成，不須假他人之手幫忙，他對生命充滿熱忱、努力奮鬥的精神，讓所有企業志工為之動容。鄭爺爺收到同仁送的料理鍋後非常高興，並以滿足的笑容回饋志工的溫情。

雖然無法實際陪在長輩的身邊，但參與活動的志工熱情不減，在客服同仁熱血帶動跳之下，志工陪著阿公阿嬤們在鏡頭前又唱又跳，有些阿公阿嬤即使不良於行，坐在位子上，雙手仍隨著節奏擺動、活動筋骨，場面十分溫馨。

連續15年擔任志工同仁劉秉中表示，疫情迫使大家保持接觸距離，但幸好有視訊，讓他關懷長輩的心同樣能傳送到遙遠的花蓮，期待明年能夠坐在長輩身旁話家常，陪他們圍爐。另一位同樣全勤的志工余瓊瑤，雖然已經退休，仍持續參與這項活動，她表示老人家總是希望有人能關心、陪伴他們，因此，她承諾每年都要來陪花蓮長輩圍爐，這兩年很可惜因為疫情影響，沒辦法到場陪伴長輩，希望疫情快點結束，和長輩相約明年相見。

台灣大基金會表示，台灣大秉持「用科技擁抱愛」的理念，為公益活動裝上數位飛輪，除了讓志工以遠端連線形式關懷長輩，也透過「微樂志工」平台向同仁募集除濕機、電子鍋、電烤箱等生活必需品，送給花蓮的爺爺奶奶。

在台灣大哥大員工的愛心爆發的響應之下，總價值超過5萬2千元的102份禮品，短短一天就達標，創下活動史上最快紀錄。另外，台灣大也額外為300位長輩準備每人1000元的採買金，並揪團子公司momo一起加碼做公益，提供100份精緻年菜，包括「黑金蒜煲雞湯」與「干貝美人雞湯」，除了替長輩暖胃且暖心，也期待發揮拋磚引玉的效果，呼籲民眾關懷弱勢族群，幫助他們平安過好年。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，疫情讓人與人之間維持著實體距離，但不影響社會對弱勢民眾的關心。台灣大哥大持續願意幫助一粒麥子，一同守護、關心花蓮地區的弱勢年長者們。期望在不久的將來，大眾的生活能盡量恢復以往的正軌，長者們也有更多外出參與社區活動的機會。

台灣大連續15年推動關懷花蓮獨居長輩活動，累計共有超過1500人次以上的企業志工參加，其中更有3位志工全勤。雖然每年只能跟長輩見面一次，但關懷愛心從不間斷，志工們看到長輩平安健康，也都感到很開心，並許願希望疫情盡快結束，能夠再次到花蓮跟長輩一起圍爐迎新年。