中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因應社區傳播風險提升，為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，自即日起調整以下醫療應變作為：

一、探病管制：全國醫院除例外情形，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

二、住院病人入院篩檢：全國醫院之新住院病人，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

三、住院病人之陪病者管理：全國醫院之陪病人數以1人為原則。陪病者無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內篩檢；緊急需住院者，於入住病房前篩檢；每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名。未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，每週定期自費篩檢，且自111年2月1日起，入院改為自費篩檢。陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除前述篩檢。

四、醫療照護人員管理：

(一)專責病房及採檢人員：可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。

(二)急診、加護病房等高風險單位人員：可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應每週定期公費篩檢。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。

(三)其餘單位人員：未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，應每週定期公費篩檢。

指揮中心籲請醫療機構務必落實執行醫療應變措施，並鼓勵醫院工作人員儘速完成疫苗追加劑接種，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。另為強化醫院感染管制，指揮中心呼籲收治於醫院隔離病房之疑似或確診病人，應原則由醫院供餐，避免於食品外送平臺訂餐，導致人員頻繁進出之不必要傳播風險，以共同圍堵疫情。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系。

另外，因應近期國內發生數名本土COVID-19確定病例，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日(1/24)起調整全國住宿式長照機構COVID-19應變措施，重點說明如下：

一、訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

二、新進住民管理：新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，須配合以下兩項措施，包括：

(一)均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；

(二)依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施：

1.如為工作人員達90%以上且住民達80%以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動；

2.如為工作人員未達90%或住民未達80%之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，並鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。