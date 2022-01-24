北台南家扶中心與郵局合作舉辦義賣已15年，歷年來透過這項活動，成功籌措逾560萬元的助學金。（張毓翎攝）

北台南家扶中心主任莊淑惠說，近來未料年關義賣前又遇上疫情，呼籲民眾只要做好防範，仍期待大家能響應。（張毓翎攝）

北台南家扶中心24、25日在新營、白河、佳里等南市7大郵局辦義賣活動，近來本土疫情再度爆發，可能民眾為避免群聚，放眼望去，常是家扶志工比消費者多的情況，買氣冷冷清清，北台南家扶中心主任莊淑惠表示，疫情衝擊，連義賣品捐贈量也比以往少3成，本季春季助學金的募款壓力大。

北台南家扶中心與郵局合作舉辦義賣已15年，歷年來透過這項活動，成功籌措逾560萬元的助學金，今年郵局推出以「i郵箱」，讓不方便到家扶中心捐物資的民眾，直接用「i郵箱」寄送給家扶義賣。

此次義賣活動，有PG美人網捐贈淑女包1000個、聯鴻興業公司捐贈睡墊、便攜式坐墊、瑜珈柱，台南後壁殷姓農民捐贈50組米，許多民眾陸續捐贈全新、未使用過的小家電、文具等，期待能帶動現場買氣。

北台南家扶中心預計2月13日在佳里舉辦助學金頒獎典禮，本次春季助學金預計總經費約708萬元，將協助470位高中職大專生及550名中小學生的弱勢學童持續就學，但疫情來襲，助學金經費籌措愈趨不易，目前缺口仍高達185萬元。

莊淑惠說，去年7月疫情3級警戒，家扶首度停辦郵局義賣，幸有開基玉皇宮及企業、民眾相挺才度過難關；近來未料年關義賣前又遇上疫情，呼籲民眾只要做好防範，仍期待大家能響應，各義賣場都有依規定提供酒精等防疫措施。