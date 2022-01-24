針對年底大選，各政黨展開佈局，要選出最強候選人競逐。國民黨副發言人楊植斗今（24）日在臉書指出，近來民進黨的動作頻頻，目標當然是為了今年底的大選佈局，總的來說，目前已經開了3大戰場。

首先是「出動檢調及政論節目，打擊候選人」，因「要鬥垮一個人前，先鬥臭」，楊植斗指出，廣播節目來賓抹黑台中市長盧秀燕家族購地，被提告後才改口說是「聽說」，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿這樣的不實抹黑，已經傷害了候選人，除了盧市長外，張麗善縣長、林姿妙縣長也都是受害者。

第二大戰場則是「防疫逐漸往『共存』靠攏，麻木選民」，楊植斗表示，民進黨已在帶「共存」的風向，先放出57%民眾希望共存的民調，現在又有陳建仁、蔡英文輪番喊話，幫大家作好「心理準備」，以上就是民進黨顯而意見的「共存」劇本。

至於「清零」或「共存」？楊植斗認為，許多專家會有不同的意見，但就選舉考量而言，民進黨當然想要「共存」，以現在Omicron的傳播力，要維持社區清零本來就有難度，若蔡政府選擇清零，但在選舉前又爆出大規模感染，這對選舉會有失分，民進黨肯定不想承受這個風險。與其如此，不如現在開始喊共存，屆時大家就會對每日確診數麻木，當疫情已成為生活的一部分，誰又能怪罪民進黨？更別忘了，陳時中是民進黨參選北部首長的活棋，若要維持清零政策，陳時中要如何脫身去選舉？

最後則是「打蔣經國牌，往中間靠攏」，楊植斗說，蔡英文前往七海經國文化園區，並大力讚許蔣經國總統的「反共」理念，讓激進的綠營民眾跳腳，但同時也曝露了藍營的隱憂。而蔣經國總總逝世34周年當天，退輔會舉辦紀念音樂會，更稱其有「反共、革新、保台」等六大功勞，再加上蔡英文的言行就不難發現，民進黨是心思縝密地在蠶食藍營的支持者，企圖拿下「傳承蔣經國」的招牌。

楊植斗表示，蔡英文那麼會選舉的人，都敢大膽擁抱蔣經國，顯示蔣經國時期的貢獻，中間選民仍有一定程度的感念。他並提醒，今年年底預備穿國民黨戰袍參選的候選人，千萬別讓民進黨成了蔣經國先生的代言人。