工業電腦廠廣積(8050)逐步走出嚴冬，2021年營運在缺料逆風中仍顯著復甦，展望2022年，雖然上半年缺料嚴峻，但由於訂單需求暢旺，公司預期下半年營運成長動能可望顯著躍升。法人預估廣積首季營收持穩去年第四季高檔，全年營收維持雙位數成長、獲利成長優於去年。

廣積2021年12月自結合併營收3.87億元，雖月減14.67％、年減5.84％，降至近10月低點，累計第四季合併營收14.09億元，季增0.01％、年增7.95％，連2季改寫歷史次高。累計全年合併營收58.46億元、年增達35.68％，改寫歷史新高。

廣積去年雖遭逢零組件缺料逆風，但受惠調整效益逐步顯現，在美系網安客戶專案需求帶動下，整體營運仍顯著復甦，前三季歸屬母公司稅後淨利1.34億元、年增達86.01％，每股盈餘（EPS）1.15元，自前年谷底回升。

展望2022年，由於客戶需求持續暢旺，廣積對今年營運成長樂觀看待，指出料況問題為唯一變數、且有再度轉趨嚴峻態勢。由於出貨數量成長追不上訂單需求增加，去年底訂單達交率還能達逾7成，今年首季僅能達5～60％。

因應整體料況展望變化，廣積去年下半年起修改產品設計因應，降低對特定料件的集中度、同步配合在現貨市場購料應急。預期隨著調整產品設計、配合相關供應商部分料件新增產能陸續開出，下半年缺料影響將有所紓緩，屆時出貨動能可望顯著躍升，挹注成長動能。

此外，廣積因應客戶需求，2020年斥資6.8億元買下正峰新桃園平鎮廠，建置產能已陸續上線，並新增2條表面黏著（SMT）產線、預期3月底建置完成，配合三重廠既有3條產線汰舊並搬遷至平鎮廠，合計下半年將拓增至4～5條產線，帶動網通產能倍增。

除了網通訂單需求持續顯著成長、預期今年動能仍最明顯外，廣積先前布局的工業自動化新案效益亦將陸續顯現，且後續需求量能可觀。據了解，美國戶外專案已寄發樣品進行驗證，訂單需求預計今年底可望敲定，自明年開始出貨展開貢獻。

廣積主要產品應用以網通、工業自動化、智慧零售為大宗，去年網通約40％、工業自動化38％、智慧零售約15％。其中，應用於自動化、醫療等領域的工業用平板，是公司目前積極耕耘的產品線，預計今年底起將可望貢獻一部分業績。

法人指出，廣積目標未來3～5年營收均維持雙位數成長，預期廣積首季營收仍可望持穩高檔、與去年第四季相當，隨著缺料紓緩配合新產能開出，下半年營運動能可望顯著躍升，使全年營收維持雙位數成長、獲利成長幅度優於去年。