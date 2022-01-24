高雄市目前有42起本土確診病例，近日傳出有確診者到派出所報案，讓5名近距離接觸的警員急採PCR，所幸結果為陰性，另有2名警員巡邏機動攔酒駕，也攔到確診者，讓基層警員人心惶惶，為了防止警政系統在攻勢性勤務下，接觸確診者，導致警政系統崩潰，市警局下令，原本預定今晚各區執行的擴大臨檢勤務均取消！

高雄市本土確診病例不斷攀升，有基層警員執行攔酒駕勤務時，意外攔到確診者；也有確診者到派出所諮詢車禍調解事宜，讓5名近距離接觸的警員PCR檢測，所幸結果出爐全數為陰性。

有基層警員認為，高雄疫情擴散，還得執行近距離和攔檢者接觸的酒測工作，昨（23）日痛批「安排酒駕勤務的高層長官簡直不把基層的命當一回事」、「若不暫停攻勢性勤務，恐會搞到封所、警政系統崩潰」。

高市警察局長黃明昭昨曾表示，由於這段期間是春節及尾牙酒駕的高峰期，必須安排防制酒駕勤務措施，會交由分局彈性規畫勤務，也提醒執行同仁須做好防疫措施，執行酒駕或擴大臨檢勤務時，做好SOP，以維護自身健康。

經過一夜後，市警局今天上午勤務政策急轉彎，取消今晚擴大臨檢勤務，雖有基層警員鼓掌叫好，但仍有基層認為，有接觸高風險機動攔查酒駕勤務仍未取消調整，一樣有接觸風險，喊話長官：「酒駕勤務是不是也應該一併調整」。