去年球季結束後，共有4名球員提出自由球員（FA）申請，但就在各隊陸續表態不接觸他隊FA球員後，代表4人只有回到母隊這一條路，富邦悍將領隊林華韋表示，球團都已與陳鴻文、林益全2人進行談約，「肯定是會留在富邦的。」

林益全今天出席開訓典禮，陳鴻文則因家中有事缺席，林華韋表示，目前球隊與2人合約還未完全談好，但有提出具體的合約內容，目前共識是「肯定會留在富邦」，也因為談約不是自己去談，對於其餘的內容並不清楚。

林益全則說：「與球隊談得滿愉快的，仍在持續溝通中，自己也不會設限要在什麼時間前談定合約，目前就先專心在球場上。」

去年球季結束後，林益全選擇行使FA，他表示，當初會提出FA只是想要活絡自由球員市場，讓後輩知道若是有機會都可以嘗試看看，「自己本來就是很希望能留在富邦，但總是要試試看，讓後輩未來能有更好的舞台跟發展。」

而同樣在今天加入球隊訓練的江少慶今天跟其他去年季中新入團的菜鳥們一同站上高台，喊出新年新希望，他希望能夠保持身體健康，順利完成一整季，至於是否扛球隊開幕戰先發，江少慶交給教練團安排，「自己就是做好本分，準備好自己，剩下就交給教練團。」

中華職棒富邦悍將隊24日開訓，投手江少慶以「健康」作為新球季的目標。（黃世麒攝）