香緹卡虎年限定禮盒組，9500元。（香緹卡提供）

香緹卡極緻純金賦活全系列情境圖。（香緹卡提供）

香緹卡極緻純金賦活日夜安瓶，2萬4000元。（香緹卡提供）

疫情的延續，與各種層出不窮的國際與社會變動，總是讓人心浮躁不安。除了許多外在的刺激因素，緊湊的生活腳步更讓身心時時籠罩在壓力型老化的威脅下，也是造成肌膚暗沉、產生紋路甚至鬆弛失去彈性的主因之一。

不健康的生活型態以及長期的壓力會使得壓力賀爾蒙（又稱為皮質醇CORTISOL）過度產生，造成皮膚屏障的破壞，使皮膚變得更加敏感。也就是說，壓力型老化與一般生理老化最大的不同在於，若肌膚長期處在慢性壓力的刺激之下，會使肌膚呈現慢性發炎狀態，導致肌膚細胞隨時處於疲憊無力的失衡狀態，造成皮脂分泌的異常，如暗沉、出油、產生痘痘等，更會加速肌膚老化報到。

頂級保養香緹卡為敏弱膚況而生的「極緻純金賦活系列」，於2021年初推出極緻純金賦活夜間安瓶，蘊含97.7％天然植萃成份，將奢華的24K黃金奈米分子完整封存於安瓶裡，上市即獲得熱烈回響，全球熱賣近萬組。 2022年重磅推出「極緻純金賦活日夜安瓶」，針對現代人日間生活需求與肌膚設計。

除了安瓶讓人驚豔，香緹卡針對後疫情時期口罩肌，發表全新升級配方的鑽石級面膜升級版，透過此款明星保養新品的推出，持續支持蘇揚老虎與花豹保育組織的維護計畫合作，幫助於拉賈斯坦邦的保育活動，讓野生老虎也能繼續守護環境與自然生態。限定版鑽石級面膜升級版的外盒特別燙金印上栩栩如生的老虎頭像，讓人感到新年活力與喜氣，蘊含滿滿祝福。