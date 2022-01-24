立法院臨時會今（24）日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，立法院長游錫堃也在臉書發文，稱此次修法是在凝聚全體委員的共識下三讀通過，並說「展現全民酒駕零容忍，保障每個人用路安全的決心！」

為遏止酒駕，立院臨時會終於在今日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文的修正案，明定十年內第二次酒駕者，主管機關得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，初犯致他人重傷或死亡者即沒入車輛，同車乘客連坐罰鍰也提高為6000至1萬5000元。

事後游錫堃在臉書發文表示，立法院針對酒駕，在凝聚全體委員的共識下三讀通過《中華民國刑法》、《陸海空軍刑法》及《道路交通管理處罰條例》的法律修正案，他因此感謝各黨團的合作與努力。

游錫堃說，此次除了修法提高酒駕跟毒駕的刑責及罰金，另外提高酒駕同車乘客的罰鍰，酒駕者被吊扣駕照後若重新考照，也應申請配有酒精鎖汽車後才會發給駕照，「展現全民酒駕零容忍，保障每個人用路安全的決心！ 」

除此之外，游錫堃也表示週末就是春節假期，提醒民眾與親朋好友團聚，除了要遵守防疫規定外，更要記得喝酒不開車、酒駕零容忍。

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