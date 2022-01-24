大安區三十甲由於地勢較高，水源無法流於此處，農耕所需用水缺乏，市議員施志昌今日前往會勘。(陳淑娥攝)

去年上半年因久旱缺水，台中市大安區三十甲由於地勢較高，水源無法流於此處，農耕所需用水缺乏。市議員施志昌24日現地會勘，爭取在此處鑿井。農田水利署表示，預計4月施工，年底可完工，未來即可作為灌溉用水。

施志昌表示，去年嚴重久旱缺水，三十甲又是頂安里地勢相對高之處，灌溉用水較難流經此處，去年因旱災許多農民都休耕，近年來氣候極不穩定，農民害怕未來又會遇到類似困境，因此向他反映希望能鑿井取水。

施志昌指出，由於選擇鑿井之處屬於未編定土地，因此去年9月會勘後向國有財產署申請撥用手續，目前已分割完成，工程計畫書也已提出，國有財產署同意後即可施工。

農田水利署表示，鑿井工程預計2月28日發包，4月施工，鑿井深度120米，年底可完工，未來將提供穩定的地下水源供灌溉使用。

今日會勘包括農田水利署台中管理處與頂安里長陳麗涓，均至大安區三十甲段19-8地號關心。