自80年代起就活躍於華語樂壇的天后張清芳，在2020年突然宣布與結褵15年的富豪丈夫宋學仁離婚的消息，令外界相當錯愕，兩人在共同發表的聲明中表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚。」事實上，張清芳也曾分享過在豪門中的生活，其實不像外界所想像的美好。

張清芳（右）和宋學仁（左）2005年結婚，育有兩個兒子。（圖／中時資料照）

張清芳多年前在《康熙來了》就曾分享，她剛結婚沒多久就懷孕，每天一大早就要起床陪老公吃早餐，接著便得忙著打理家務，一直到晚上11點多才休息，作息和外界所想像「貴婦」完全不同。除此之外，張清芳與宋學仁在育兒觀念上天差地遠，對方對教養相當嚴厲，小孩字要寫得好、吃飯時要有教養，喝湯一定要用湯匙，不能以碗就口，而生性自在灑脫的她卻不在意這些，觀念的差異讓兩人經常爭執。

最令張清芳煎熬的還是心靈上的空虛，富商丈夫的事業繁忙，她自己在家難免需要肩膀慰藉，不過經常到了深夜，身旁還是沒人，她自爆曾經為此傳訊息給張小燕訴苦，沒想到卻反被對方訓斥一番，嚇得她只能打起精神，堅強面對。

恢復單身後的張清芳，在去年的金馬58頒獎典禮上，演唱李宗盛的《最愛》。（圖／中時資料照）

因此對於外界總認為嫁入豪門後，「當少奶奶很輕鬆」的說法，張清芳是不認同的，特別是在育兒部分，張清芳有著作為母親的堅持，始終親自為兩個孩子把屎把尿，和每個辛苦育兒的母親一樣。最後張清芳透露雖然最終決定離婚，但請外界不要臆測離婚理由，因為「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定」。而離婚後的張清芳也復出歌壇，更在第58屆金馬獎上獻唱獲得好評，單身生活過得相當好。