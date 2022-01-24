日本政府日前將2022年度總預算案送交國會審查，其中總務省的相關資料被發現13處錯誤，包括單位名稱打錯等；總務大臣金子恭之與財務大臣鈴木俊一今天為此道歉。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，日本政府日前送交國會審議2022年度總預算案，記載各項用途具體金額的明細表中，總務省負責的部分被在野黨立憲民主黨發現有錯誤。經總務省查驗，確認有單位名稱誤植等13處錯誤。

總務大臣金子恭之今天在眾議院預算委員會答詢時表示，總額明細中的內容有誤，原因是輸入失誤與疏於確認，顯然負責相關事務的總務省職員缺乏緊張感，此事無法辯解，他由衷地為此道歉。

報導指出，明細表記載具體的支出項目與金額，總務省的錯誤包括將「統計委員會」誤植為「政策評價審議會」等。

財務大臣鈴木俊一也說，他對出錯感到遺憾，財務省會要求各省廳再次確認與檢查內容，並分析出錯的背景，討論要如何避免再次發生類似錯誤。